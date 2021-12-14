«Безответственность и безынициативность»: Росавиация предлагает провести внеочередную аттестацию руководителей подразделений аэропорта Челябинск

В Росавиации считают необходимым провести внеочередную аттестацию руководителей подразделений аэропорта Челябинск.

Как уже сообщал «Новый День», 1 декабря, в 2:32, в челябинском аэропорту самолет компании ЮВТ АЭРО выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Предварительная причина – обледенение полосы и сильный боковой ветер», – заявили тогда в миндортрансе региона.

«Причиной приема самолета на неподготовленную ВПП явилось невыполнение необходимых технологических процедур по подготовке рабочей поверхности искусственной ВПП в условиях снегопада, дождя, переохлажденного дождя, перехода температуры через ноль градусов. Экипажу была выдана недостоверная информация о состоянии ВПП», – цитирует РБК письмо главы Росавиации Александра Нерадько, направленное руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации по итогам разбора инцидента. Издание отмечает: пресс-служба Росавиации письмо не комментирует, но его подлинность «подтвердил источник в авиавластях».



По мнению глава Росавиации, изложенном в письме, причиной инцидента стали не только недоработки подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, «но также безответственность и безынициативность» специалистов, в задачи которых входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности.

Поэтому Нерадько предложил руководству Уральского управления Росавиации рекомендовать гендиректору аэропорта Челябинска обратить внимание на частоту инцидентов, связанных с состоянием аэродром, провести внеочередную аттестацию руководителей подразделений, отвечающих за содержание летного поля и обеспечение функционирования системы управления безопасностью работы, по итогам которой «принять решение об их соответствии занимаемым должностям».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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