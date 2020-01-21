На Челябинскую область идут сильный снегопад и метели

На Южный Урал надвигаются сильный снег и ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, сильный снег, местами порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются завтра, 22 января, на территории региона в соответствии с прогнозом синоптиков.

В связи с этим, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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