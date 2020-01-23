В Челябинской области завершили расследование уголовного дела о ДТП с участием бывшего вице-губернатора

Материалы уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова передали в прокуратуру.

Напомним, авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus, на котором ехал Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, ехавшей из Екатеринбурга. В результате трое ехавших в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

При этом, версии участников ДТП разнятся: екатеринбуржцы утверждают, что иномарка экс-вице-губернатора во время обгона выехала на встречную полосу, где и врезалась в их автомобиль. Косилов настаивает, что успел после обгона вернуться на «родную» полосу и уже там столкнулся с «Ладой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), поступило в прокуратуру. По информации пресс-службы ведомства, процессуальное решение будет принято после изучения материалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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