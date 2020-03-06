В Челябинской области начался суд по делу об аварии с участием экс-вице-губернатора

В Аргаяшском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшему к аварии, в которой пострадали четыре человека.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus, на котором ехал Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца. Она до сих пор находится в больнице.

По материалам дела, водитель Lexus, двигаясь по опасному участку дороги, пересек дорожную разметку «Сплошная полоса», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного автомобиля. Ехавший по встречной полосе водитель «Лады» попытался уйти от столкновения, приняв влево. Но водитель Lexus одновременно с этим изменил направление своего движения вправо, и в итоге машины столкнулись.

Андрей Косилов не признает своей вины. Сегодня перед началом судебного заседания он еще раз заявил, что были искажены обстоятельства ДТП.

В ходе первого судебного заседания судья заслушал представителя государственного обвинения, а также одного из пострадавших – водителя «Лады». По словам гособвинителя, Андрей Косилов неоднократно нарушал правила дорожного движения, но необходимых выводов для себя не сделал. В аварии 29 июля бизнесмен проявил преступную халатность, которая и привела к тяжелым последствиям.

Так, больше всех пострадала Анастасия Вяткина. У девушки диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, многочисленные переломы лицевых костей, контузия обоих глаз и прочее, что в совокупности нанесло тяжкий вред здоровью пострадавшей.

У водителя «Лады» Никиты Лаврова в результате ДТП произошло кровоизлияние в брюшную полость, молодой человек получил переломы и ушибы. Медики квалифицировали это тоже как тяжкий вред здоровью.

Владислав Коваленко, еще один пассажир «Лады», получил закрытый оскольчатый перелом стопы, гематомы и ссадины мягких тканей. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что здоровью молодого уральца причинен средний вред.

Кроме того, пострадала супруга Андрея Косилова, получив легкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания экс-замгубернатора подтвердил свою позицию: вину он не признает, столкновение произошло не на его полосе, а обгон в месте ДТП был разрешен.

В ходе допрос водителя «Лады» молодой человек рассказал, что все еще проходит лечение, ему предстоит минимум еще одна операция – по извлечению пластины, наложенной на кость руки. При этом молодой человек признался, что не помнит момента столкновения – частичная потеря памяти стала одним из последствий аварии. Но уверен, что, по крайней мере, он с приятелем были в это время пристегнуты, так как в случае, если кто-то не пристегнут, подается звуковой сигнал. Кроме того, молодой человек категорически отверг, что мог ехать со скоростью 90 километров в час, так как никогда не превышает разрешенную скорость.

Екатеринбуржец подал гражданский иск к Косилову с требованием 3 миллионов рублей в качестве возмещения физического и морального вреда.

Андрей Косилов попытался рассказать, что оказывал содействие молодому человеку после ДТП: договаривался о его переводе в областную больницу, держал процесс на контроле. Но это вызвало гневную отповедь со стороны отца пострадавшего, заявившего, что он лично, без чьей-либо помощи, занимался сыном, и никакой помощи от предпринимателя не было.

Следующее заседание назначено на 9 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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