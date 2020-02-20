Экс-замгубернатора Челябинской области прекратил платить за лечение девушки, пострадавшей в ДТП с его участием

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов отказался от дальнейшей оплаты лечения екатеринбурженки, пострадавшей в аварии с его участием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юристы гендиректора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова выставили в качестве условия продолжения оплаты лечения пострадавшей в ДТП 20-летней жительницы Екатеринбурга заключение мирового соглашения. Об этом рассказали родственники девушки.

Напомним, авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus, которым управлял экс-вице-губернатор, столкнулся с Lada Vesta, ехавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала 20-летняя пассажирка: девушка пролежала в коме четыре месяца и до сих пор находится в больнице.

Первоначально Косилов настаивал, что виноваты в аварии молодые люди. Хотя потом согласился оплачивать лечение пострадавшей. Однако теперь ситуация изменилась.

По словам родственников девушки, первоначально бизнесмен выразил готовность оплатить очередной курс лечения стоимостью около 400 тысяч рублей. Но в последний момент представители Косилова заявили, что больше денег на лечение не будет. Подтвердил это и сам предприниматель. Причем сделал это в последний момент. Родные девушки считают, что сделано это для того, чтобы у них не было выбора.

Между тем, врачи не дают никаких прогнозов о том, когда здоровье 20-летней екатеринбурженки восстановится. А ее родственники заявляют, что, заключи они мировое соглашение на условиях юриста бывшего высокопоставленного чиновника (1 миллион рублей за физический вред плюс 1 миллион рублей за моральный), Косилову останется выплатить всего 500 тысяч рублей, так что надолго этих денег для оплаты лечения не хватит.

Сам Косилов придерживается иной точки зрения. По словам экс-замгубернатора, он выплатил уже полтора миллиона, причем с каждым разом предъявляемые счета вдвое больше предыдущих. «Я бы хотел, чтобы счета были объективными и чем-то подтвержденными, – цитирует бизнесмена E1.RU. – Я выплатил уже полтора миллиона рублей по своей доброй воле, без всяких решений судов. Не понимаю, почему от потерпевших и их адвокатов нет никаких предложений о заключении мирового соглашения, где были бы прописаны условия. Сомневаюсь, что найдется какой-то человек, который захочет отдавать большие суммы просто под расписку».

Предприниматель считает, что при сложившейся ситуации осталось два варианта: либо заключение мирового соглашения, либо обращение родителей пострадавшей в страховые компании. «А что касается моего участия – то пусть сумма будет озвучена судом. Все предыдущие средства я выделял добровольно. Никто меня не принуждал. Я понимал, что семья нуждается в средствах. Полтора миллиона, которые я выплатил за полгода, – это огромные деньги. Если процесс лечения идет верно, то по мере движения суммы должны уменьшаться, а они увеличиваются постоянно. Я столько не зарабатываю», – заявляет Андрей Косилов.

Напомним, ранее стало известно о передаче уголовного дела по факту аварии с участием автомобиля предпринимателя в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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