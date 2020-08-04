Экс-замгубернатора Челябинской области представил в суде свою версию резонансного ДТП

Бывший южноуральский вице-губернатор Андрей Косилов дал показания в суде по резонансному ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 августа, Аргаяшский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела по факту аварии с пострадавшими, обвинение по которому предъявлено бывшему первому замгубернатора Челябинской области, гендиректору агрохолдинга «Равис» Андрею Косилову. В ходе очередного заседания Косилов представил свою версию произошедшего 28 июля 2019 года.

Напомним, авария произошла в Аргаяшском районе. Lexus, которым управлял Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

По материалам дела, водитель Lexus, двигаясь по опасному участку дороги, пересек дорожную разметку «Сплошная полоса», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного автомобиля. Ехавший по встречной полосе водитель «Лады» попытался уйти от столкновения, приняв влево. Но водитель Lexus одновременно с этим изменил направление своего движения вправо, и в итоге машины столкнулись.

В результате аварии больше всех пострадала пассажирка отечественной легковушки Анастасия Вяткина. У девушки были диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, многочисленные переломы лицевых костей, контузия обоих глаз и прочее, что в совокупности нанесло тяжкий вред здоровью пострадавшей.

У водителя «Лады» Никиты Лаврова в результате ДТП произошло кровоизлияние в брюшную полость, молодой человек получил переломы и ушибы. Медики квалифицировали это тоже как тяжкий вред здоровью.

Владислав Коваленко, еще один пассажир «Лады», получил закрытый оскольчатый перелом стопы, гематомы и ссадины мягких тканей. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что здоровью молодого уральца причинен средний вред.

Выступая сегодня в суде, Андрей Косилов попытался апеллировать к правилам дорожного движения, которые сам, по мнению гособвинения, неоднократно игнорировал.

По словам Косилова, он видел, что водитель Lada Vesta, уклоняясь от столкновения, начал движение на встречную полосу, но надеялся, что тот успеет притормозить и остановиться. Ведь только такие варианты поведения предполагают ПДД, а отнюдь не выезд на встречку. К тому же, он и сам пострадал в результате аварии, напомнил бывший высокопоставленный чиновник: он разбил голову и даже потерял сознание.

Напомнил Андрей Косилов и о том, что первоначально помогал оплачивать лечение Анастасии Вяткиной. Ранее предприниматель заявлял, что оплатил больничные счета на общую сумму около полутора миллионов рублей. Но в феврале этого года Косилов отказался продолжать платить за лечение студентки, усомнившись в объективности счетов. А его адвокаты, по словам родственников девушки, в качестве условия дальнейшей поддержки выдвинули заключение мирового соглашения.

Кроме того, Андрей Косилов и его защита продолжают настаивать на дополнительной экспертизе. Это, считает обвиняемый, поможет установить степень вины в ДТП водителя «Лады». Предприниматель настаивает, что не верит, будто екатеринбуржец ехал со скоростью 50 километров в час, как об этом говорит существующая экспертиза.

Впрочем, прежде чем назначать дополнительное исследование, суд решил допросить экспертов. Очередное заседание назначено на 7 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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