Состояние ухудшилось: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Косиловым

Состояние 19-летней студентки, пострадавшей в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, резко ухудшилось. Еще одного пострадавшего, молодого человека, переведенного накануне вечером в Челябинскую областную больницу, прооперировали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минздрава, состояние жительницы Екатеринбурга, травмированной в результате столкновения легковушек, не позволяет ее транспортировать куда-либо. Ранее гендиректор «Равис» Андрей Косилов предложил семьям пострадавших оплатить их перевозку и лечение в Москве. «Информацией по стоимости транспортировки больного в госпиталь Бурденко областной минздрав не располагает», – добавили в ведомстве.

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Второй пострадавший, парень за рулем «Лады», остается в реанимации Челябинской областной больницы. Накануне состояние водителя также ухудшилось, молодого человека ввели в медикаментозную кому и вертолетом доставили в Челябинск из больницы Миасса.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 июля на трассе в Аргаяшском районе. Автомобиль «Лексус», за рулем которого находился бывший вице-губернатор Челябинской области, столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Водитель и два пассажира «Лады» были госпитализированы. Одна из них – девушка, получившая черепно-мозговую травму, впала в кому.

Сразу после случившегося Косилов всячески отрицал вину и даже заявлял, что в столкновении может быть виноват водитель «Лады», не забыв отметить, что пострадал не меньше и сейчас находится дома под наблюдением лечащего врача. Вскоре было обнародовано видео момента ДТП: авария произошла по вине «Лексуса», выехавшего на встречную полосу для обгона.

По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное дело. Бывшему высокопоставленному чиновник инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Челябинск, Олег Кирьянов

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