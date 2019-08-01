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Четверг, 1 августа 2019, 08:07 мск

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Состояние пострадавших в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области не улучшается

Состояние пострадавших в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова не улучшается.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения региона, состояние девушки стабильно – без положительной и отрицательной динамики, она в коме. Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме.

Напомним, 28 июля на трассе Байрамгулово – Новоандреевка Андрей Косилов, управляя автомобилем Lexus пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Сначала Косилов заявлял, что столкновение произошло на его полосе, но очевидцы предоставили запись, где видно, что Lexus идет на обгон в условиях ограниченной видимости и сворачивает на свою полосу в последний момент, когда встречная «Лада», пытаясь увернуться от тяжелого внедорожника, уходит левее.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.07.19

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