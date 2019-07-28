Бывший вице-губернатор Челябинской области совершил ДТП, есть пострадавшие

Экс-вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов совершил ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня днем на трассе Байрамгулово – Новоандреевка. Автомобиль Lexus пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкновение с автомобилем «Лада Веста». За рулем Lexus находился Косилов. Водитель и два пассажира «Лады» госпитализированы с места происшествия с травами разной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

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