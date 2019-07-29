Девушка, пострадавшая в ДТП с экс-вице-губернатором Челябинской области, находится в реанимации

Девушка, пострадавшая в столкновении российской легковушки с «Лексусом» Андрея Косилова, находится в реанимации.

«Пациентка госпитализирована в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, – сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области. – Девушка прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное».

По данным ведомства еще один пострадавший госпитализирован в больницу Кыштыма, сейчас он проходит лечение.

Третьего пассажира «Лады» отвезли в больницу Аргаяша, после медицинского осмотра от пребывания в медучреждении он отказался, будет лечиться по месту жительства.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла днем 28 июля на трассе Байрамгулово – Новоандреевка. Автомобиль «Лексус», за рулем которого находился бывший вице-губернатор Челябинской области, столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.07.19

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