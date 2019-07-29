По факту ДТП с участием экс-вице-губернатора Косилова возбуждено уголовное дело

По факту аварии с участием экс-вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла днем 28 июля на трассе Байрамгулово – Новоандреевка. Автомобиль «Лексус», за рулем которого находился бывший вице-губернатор Челябинской области, столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Водитель и два пассажира «Лады» были госпитализированы. Одна из них – девушка, получившая черепно-мозговую травму, находится в коме.

Комментируя происшествие южноуральским СМИ, Косилов заявил, что его вина в ДТП не доказана. По словам бывшего чиновника, в аварии может быть виноват водитель «Лады», тем более что обе машины после столкновения оказались на правой стороне ( по ходу движения «Лексуса»), что, по мнению Косилова, подтверждает его версию.

Однако в Интернете появилось видео, на котором отчетливо видно: «Лексус» на повороте пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и, уходя от столкновения с «Ладой», сначала вильнул влево, но потом резко взял вправо. А «Лада», уворачиваясь от массивного внедорожника, тоже пыталась уйти влево и оказалась на встречной полосе. Так обе машины и вынесло на правую (по ходу Лексуса) обочину.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Челябинск, Павел Зварзин

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