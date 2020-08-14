Эксперты опровергли вину водителя, столкнувшегося с бывшим вице-губернатором Челябинской области

В Аргаяшском районном суде продолжилось разбирательство по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня были озвучены результаты экспертизы. Напомним, Косилов настаивает, что к столкновению привели действия водителя Lada Vesta, который, по его мнению, увидев несущийся в лоб Lexus, должен был остановиться, а не пытаться уйти влево на встречную полосу.

Сегодня со ссылкой на экспертизу было заявлено, что у водителя Lada Vesta не имел технической возможности предотвратить происшествие.

Кстати, следствие отказалось от претензий к водителю отечественной легковушки еще в ноябре прошлого года: по мнению следователей, он нарушил пункт 2.1.2 Правил дорожного движения («При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями»). Однако данное нарушение не могло привести к ДТП.

В свою очередь, следствие утверждает, что Косилов нарушил пункт 1.3 (требующий соблюдать ПДД вообще и указания разметки в частности), пункт 1.5 (создал помеху для движения), пункт 8.1 (нарушил правила маневрирования), пункт 9.1.1 (нарушил правила движения по полосам), пункт 11.4 (нарушил правила обгона) Правил дорожного движения РФ, а также требования дорожного знака приоритета 3.20 «Обгон запрещён» и дорожной разметки 1.1 приложения к ПДД РФ, и именно эти действия привели к ДТП.

Косилов продолжает настаивать: столкновение произошло на его полосе, поэтому он виновным себя не считает и требует новую – четвертую экспертизу.

Однако суд в проведении экспертизы отказал, так как защитники Косилова не смогли предоставить объективные доказательства, позволяющие поставить под сомнения выводы экспертов.

Напомним, авария произошла в Аргаяшском районе. Lexus, которым управлял Андрей Косилов, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

По материалам дела, водитель Lexus, двигаясь по опасному участку дороги, пересек дорожную разметку «Сплошная полоса», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного автомобиля. Ехавший по встречной полосе водитель «Лады» попытался уйти от столкновения, приняв влево. Но водитель Lexus одновременно с этим изменил направление своего движения вправо, и в итоге машины столкнулись.

В результате аварии больше всех пострадала пассажирка отечественной легковушки Анастасия Вяткина. У девушки были диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, многочисленные переломы лицевых костей, контузия обоих глаз и прочее, что в совокупности нанесло тяжкий вред здоровью пострадавшей. Девушке присвоена первая группа инвалидности: у нее до сих пор не восстановились зрение и речь.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.08.20

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