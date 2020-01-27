Жители Розы продемонстрировали отношение к происходящему в районе: подведены итоги выборов в Совет депутатов

В коркинском поселке Роза состоялись довыборы депутатов Совета городского поселения четвертого созыва.

Как уже сообщал «Новый День», скандал в поселке Роза разгорелся вокруг вопроса объединения четырех муниципалитетов (поселков Роза, Первомайский, город Коркино и Коркинский район) в один. Инициатива объединения возникла у руководства Коркинского района. В результате реформы должно было появиться единое образование с одной администрацией и единым представительным органом. Это бы упростило процесс управления территорией, что немаловажно, учитывая сложную ситуацию в районе. Напомним, в Розе расположен Коркинский разрез, который собираются превратить в хвостохранилище Томинского ГОКа. И далеко не все относятся к этой перспективе так же лояльно, как руководство района. Осенью минувшего года 8 депутатов во главе со спикером розинского Совета сложили с себя полномочия, отреагировав подобным образом на действия районных и областных властей, пытающихся продавить объединение.

Таким образом, из 15 депутатов Совета осталось только 7, что сделало орган недееспособным. Пришлось назначать довыборы. Однако большинство жителей Розы продемонстрировали полное равнодушие к политическим процессам.

26 января явка на избирательные участки составила от 15,5% до 38,4%. В среднем, в довыборах принял участие только каждый пятый житель восьми округов Розы, обладающий правом голоса.

В результате во всех восьми округах победили представители «Единой России» (некоторые «зашли» семьей): Татьяна Воронина, Виктор Еловсков, Светлана Тищенко, Андрей Тофан и Владимир Тофан (отец и сын), Светлана Хайдукова, Олеся Хотинская и Ринат Шангиреев.

Таким образом, вопрос объединения коркинских муниципалитетов можно считать решенным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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