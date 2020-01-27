В Челябинске умерла школьница, болевшая гриппом

13-летняя челябинка, заболевшая гриппом, скончалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученица седьмого класса школы №94, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, скончалась после того, как ее госпитализировали с высокой температурой.

Официально причина гибели девочки не названа, но факт смерти у городском управлении подтверждают. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертизы для установления причины смерти.

Между тем, в социальных сетях появилась информация, что у школьницы был грипп. Якобы, об этом рассказали детям в школе. По словам других пользователей соцсетей, у челябинки подозревали менингит.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.20

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