Медики сообщили, от какого вируса умерла челябинская школьница

Южноуральский минздрав озвучил причину смерти 13-летней челябинской школьницы.

Как уже сообщал «Новый День», ученица седьмого класса школы №94 скончалась после того, как ее госпитализировали с высокой температурой. По словам соучеников, им сообщили, что девочка умерла от гриппа. Однако официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Сегодня сотрудники министерства здравоохранения Челябинской области прояснили ситуацию на совещании у полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова.

Представитель ведомства сообщила, что девочка четыре дня не обращалась за помощью, скорую вызвали, когда состояние стало тяжелым. Ребенка госпитализировали в ДКГБ №8, где она скончалась. Предварительно у девочки выявлено сразу два вируса гриппа: один группы Б, другой H1N1, известный также как свиной грипп.

Николай Цуканов поручил главному федеральному инспектору по Челябинской области и прокуратуре проконтролировать ход экспертиз, а также выяснить, кто в этой истории не доработал.

Челябинск, Светлана Намская

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