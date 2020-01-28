В Магнитогорске «скорая» с пациентом застряла в сугробе. Мужчина умер

В Челябинской области врачи не смогли спасти пациента из-за опоздания застрявшей в снегу «скорой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП с застрявшей машиной скорой медицинской помощи произошло в магнитогорском СНТ «Калибровщик-2». Здесь на протяжении многих лет постоянно живут несколько десятков семей.

18 января 41-летнему главе одной из семей стало плохо, магнитогорцы обратились за помощью к медикам. По словам родных, магнитогорец почувствовал боли в животе утром, но, приняв обезболивающее, отправился на смену. Вернувшись с работы, он чувствовал уже невыносимые боли в животе.

«Скорая» приехала вовремя. Однако, проехав дальше по улице, чтобы развернуться, автомобиль застрял в сугробе. Вытащить машину из снега удалось лишь с помощью двух автомобилей. Это заняло около часа. Все это время пациент кричал от боли.

Привезя мужчину в больницу, его срочно прооперировали. Но 21 января магнитогорец скончался. Как выяснилось, из-за сильных болей у мужчины произошел инфаркт. «Из-за того, что машина увязла в сугробе, было потеряно драгоценное время. Врачи сказали, что отца можно было спасти, если бы привезли его быстрее, – цитирует «Верстов.Инфо» сына магнитогорца. – 20 января после повторной операции развели руками и сказали, что они уже бессильны».

Мужчина рассказывает, что в СНТ круглый год живут 50 семей. Но дороги здесь от снега чистятся очень плохо, хотя председатель собирает зимой с каждого участка по 100 рублей за уборку снега. Впрочем, администрация СНТ утверждает: деньги собирают на организацию уборки снега на дороге по внешней границе садовых участков и центральной трассы в СНТ. Остальные проезды должны убирать сами садоводы.

Теперь садоводы опасаются и вовсе остаться без медицинской помощи. Дело в том, что похожая ситуация была в СНТ, расположенном рядом, прошлой зимой уже застревала машина «скорой», которую вызвали к заболевшему ребенку. После этого медики крайне неохотно реагировали на вызовы из СНТ. После смертельного же случая могут и вовсе отказаться от таких вызовов, переживают садоводы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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