Минздрав прокомментировал ЧП со скорой в Магнитогорске

Министерство здравоохранения Челябинской области прокомментировало историю, произошедшую в Магнитогорске, когда скорая с пациентом увязла в сугробе.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло 18 января в магнитогорском СНТ «Калибровщик-2». Здесь на протяжении многих лет постоянно живут несколько десятков семей. Скорую вызвали к 41-летнему мужчине: утром он почувствовал боли в животе, но, приняв обезболивающее, отправился на смену. К вечеру боль стала невыносимой.

По словам родственников, скорая приехала быстро, но увязла в сугробе, и машину вытаскивали около часа. Все это время пациент кричал от боли.

В больнице мужчину срочно прооперировали, но оказалось, что от сильных болей у него произошел инфаркт. 21 января пациент скончался. «Из-за того, что машина увязла в сугробе, было потеряно драгоценное время. Врачи сказали, что отца можно было спасти, если бы привезли его быстрее», – сообщил сын погибшего магнитогорца. В минздраве подтверждают: машина, действительно, застряла, но вытаскивали ее не так долго:

«Поминутная информация от диспетчеров:

В 20:45 к пациенту в СНТ была вызвана скорая помощь.

21:02 – медбригада прибыла на вызов.

21:32 – выехали обратно.

22:16 – госпитализация пациента в ГБ#3.

Итого: 44 минуты от «выехали» до «госпитализировали».

Время на дорогу от СНТ «Калибровщик – 2» до городской больницы №3 Магнитогорска (google maps) – 20-25 минут.

То есть еще около 20 минут ушло на то, чтобы вытащить застрявший автомобиль (именно поэтому была отменена вторая машина). Никак не час».

Отметим, что водители автомобилей «скорой помощи», как правило, не ждут, когда медики вернуться от пациента (или с пациентом) – они сразу разворачиваются и готовят машину, чтобы потом не тратить время на развороты, тем более, что во многих дворах, особенно вечером, это непростая задача. Так что вполне может быть, что машину пытались вытащить не только в течение 20 минут, прошедших с сообщения диспетчеру, что пациента госпитализируют, но все 30 минут, пока медики находились в доме.

Челябинск – Магнитогорск, Павел Зварзин

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