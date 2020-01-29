На Южный Урал вернулся смог

В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской гидрометцентре, с 14 29-30 января в регионе наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, наблюдаются.

В связи с этим, в Челябинске, Коркино и Карабаше с 14 часов 29 января до 19 часов 30 января объявлен режим НМУ первой степени. С 14 часов 29 января до 11 часов 30 января режим «черного неба» будет продолжаться в Аше, Златоусте и Сатке.

Аналогичные предупреждения направлены также отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.01.20

Прокуратура: ТЭЦ «Фортума» сбрасывала в озеро стоки с превышением вредных веществ. / В Сатке медики «скорой» выходят на пикет. Региональный минздрав проблем не видит. / Челябинку, промышлявшую кражами телефонов в маршрутках, отправили в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»