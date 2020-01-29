В Челябинске уже нашли замену снюсам

Южноуральские подростки заменили снюсы не менее опасной смесью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после запрета продажи никотинсодержащих сосательных смесей в Челябинской области и широкомасштабных рейдов полиции по торговым точкам подростки переключились на не менее опасную альтернативу – вейпы, содержащие солевой никотин. Об этом сообщил депутат одного из райсоветов Челябинска.

«Только закончилась история со снюсами, началась другая – появились вейпы с солевым никотином. Ни один из производителей продуктов на солевом никотине не проводил его медицинских исследований. Удар никотина в составе жидкости составляет около 30 миллиграммов, а дым и запах практически отсутствует. Эти смеси были замечены еще в 2018 году, но особой популярностью не пользовались. Сейчас же, после запрета на торговлю более дешевыми снюсами, мы видим, что все чаще употребляется никотинсодержащая смесь для вейпа», – рассказал парламентарий на своей странице в социальных сетях.

В декабре минувшего года Законодательное собрание Челябинской области ввело запрет на продажу табачных сосательных смесей на территории Южного Урала. После этого торговля снюсами в регионе свернулась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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