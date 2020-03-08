Медики развенчали гипотезу о высокой смертоносности от стандартных вейпов

Абсолютное большинство случаев серьезного повреждения легких в результате употребления вейпов, получившее название синдром EVALI, связано с использованием электронных сигарет кустарного производства, которые заправлялись жидкостью с содержанием алкалоидов марихуаны и витамина Е. Об этом сообщили ученые, чей труд опубликован в журнале JAMA Internal Medicine.

«Наличие витамина Е в жидкостях для вейпов уже связывалось с болезнью EVALI, что подтверждается и нашими исследованиями. С другой стороны, пока не понятно, есть ли другие причины развития болезни, помимо этого вещества и тетрагидроканнабинола (алкалоид марихуаны – прим. ред.). По этой причине мы призываем всех курильщиков избегать использования любых типов испарителей, особенно тех, которые они приобретают у различных кустарей», – заявили исследователи.

Исследователи изучили истории болезни 160 жителей Калифорнии, у которых случились серьезные проблемы с легкими после курения вейпов. Вспышка заболеваемости на территории штата произошла в конце прошлого года. Изучив, какие именно типы испарительных устройств использовали обратившиеся за помощью пациенты непосредственно перед госпитализацией, медики выяснили, что практически все жертвы недуга (более 80%) употребляли не стандартные вейпы, а особые испарители, адаптированные для работы с тетрагидроканнабинолом.

Кроме того, в 75% случаев гаджеты для курения столь специфических смесей, были подготовлены кустарным способом. Также оказалось, что в состав смесей входил витамин Е. Ученые склоняются к тому, что комбинация этих факторов приводит к развитию EVALI, но как именно это происходит, они еще не разобрались. Примечательно, что марихуана легализована в Калифорнии. Потому ученые озадачены тем, что именно побуждало тех, у кого в последствии диагностировали EVALI, употреблять суррогаты.

Минувшей осенью американские медики заявили о распространении ранее неизвестной смертельно опасной болезни легких, вероятно вызванной электронными сигаретами. За полгода было зафиксировано порядка 2,8 тыс. случаев ее развития и более 60 летальных исходов в США, а также странах Европы и Азии. Заболевание EVALI схоже с пневмонией, но не лечится антибиотиками и иными препаратами.

Напомним, оборот марихуаны и ее производных в России преследуется по закону, а курение вейпов несет угрозу для здоровья. Пожалуйста, не курите.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 08.03.20

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