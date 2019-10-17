Ученые выявили связь между курением вейпов и развитием рака легких

Электронные сигареты всего за месяц провоцируют появление воспалительных процессов, связанных с повышенной угрозой развития рака легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Огайо (США), которые попытались выяснить причину загадочной болезни легких у американских вейперов. Так, за последние месяцы в США более 1,3 тыс. человек, куривших электронные сигареты, попали в больницу с легочными респираторными заболеваниями, около 30 из них скончались.

В исследовании участвовали 30 некурящих мужчин, которые согласились в течение 30 дней активно использовать электронные сигареты. Через месяц добровольцы прошли обследование легких, которое выявило воспаления, значительно повышающие риск возникновения рака легких, сообщает портал medikforum.ru. Как отмечают специалисты, изменения в легких были обнаружены как у вейперов, употреблявших электронные сигареты с никотином, так и у людей, куривших вейпы без содержания никотина. Это говорит о том, что никотин не является тем самым опасным компонентом, который приводит к развитию легочных заболеваний, в том числе рака, указывают авторы исследования.

Ученые полагают, что результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что длительное и активное использование электронных сигарет может провоцировать различные воспаления в легких, что в свою очередь повышает риск возникновения рака легких.

Ранее ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета установили, что дым электронных сигарет вызывает рак легких у мышей. Их исследование впервые выявило точную связь между никотином из электронных сигарет и раком. Выяснилось, что пар вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких и, возможно, опухоль мочевого пузыря. Из 40 грызунов, которых подвергали воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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