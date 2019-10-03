Медики выяснили, что вызвало таинственную болезнь легких у десятков вейперов

Американские врачи изучили ткани легких у заболевших странной болезнью вейперов и предположили причину эпидемии в США. Биопсию провели врачи клиники Майо в Миннесоте. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Повреждения легких и смертельные случаи в различных штатах могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами от вейпа, считает доктор медицинских наук, национальный эксперт по патологии легких Брэндон Ларсен. Исследователи изучили легкие 17 пациентов и не обнаружили там накопления липидов – минеральных масел, которое предполагалось изначально.

Специалисты клиники Майо проводили биопсию у двух своих пациентов и 15 заболевших из других штатов. Все принявшие участие теперь отправлены в клинику для дальнейшего расследования. Уточняется, что 71% из них курили вейп с жидкостями, в которых содержались масла марихуаны. В августе текущего года в США началась эпидемия необъяснимых легочных респираторных заболеваний у вейперов. По последним данным, от таинственной В сентябре стало известно о 15 умерших американцев-вейперов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.10.19

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