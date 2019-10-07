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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 октября 2019, 11:38 мск

Новости Здоровье

В Минздраве рассказали об основаниях для полного запрета вейпов в России

Вейпы в России могут оказаться под запретом уже через 2-3 года. Такое заявление сделал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов. Он отметил, что для принятия соответствующего решения необходимо собрать доказательную база о том, что курение электронных сигарет действительно может являться причиной смерти.

Как писал «Новый День», ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило 1 тыс. человек, 18 из них умерли. «Я думаю, что в отдаленной перспективе – да (возможно). Но отдаленная перспектива – это 2-3 года», – цитирует РИА «Новости» Киселева-Романова. Он подчеркнул, что для запрета нужны подверждения, что причиной смерти в США действительно были вейпы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.19

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