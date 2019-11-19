Минздрав ответил на идею повысить до 21 года возраст продажи сигарет

В Минздраве России допустили повышение возраста продажи табака до 21 года, как и в случае с алкоголем. Такое заявление сделал сегодня главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что мы к этому идем», – приводит слова специалиста РИА «Новости». «После того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак», – полагает Брюн.

В настоящее время покупать сигареты в России разрешено с 18 лет.

Позже идею поднять возрастной ценз на продажу сигарет прокомментировал замминистра здравоохранения Олег Салагай. Чиновник сообщил, что «сегодня инициатива в юридической плоскости не обсуждается», допустив, что «есть диалог в экспертной плоскости».

Салагай напомнил о разработанном Минздравом законопроекте об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. По его мнению, наиболее целесообразно «продолжать работу именно в контексте этой инициативы», сообщает RNS. В марте текущего года Минздрав обнародовал текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Предполагаемой датой вступления изменений в силу назывался январь 2020 года. В то же время Минэкономразвития в своем заключении предупредило, что запрет продажи спиртного крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года может привести к росту нелегальных продаж алкоголя и увеличению теневого рынка такой продукции, а также спровоцировать рост потребления суррогатного алкоголя молодежью в возрасте от 18 до 21 года.

Напомним, в октябре текущего года Минздрав внес на рассмотрение правительства новый проект антитабачной концепции. Власти рассчитывают, что в итоге к 2050 году будут курить только 5% граждан, после чего государство сможет полностью запретить оборот табака. В документе нет концептуальных различий по сравнению с предыдущей версией. Об этом заявлял «Коммерсанту» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков. В предыдущем проекте антитабачной концепции власти планировали обезличить табачную продукцию и приравнять электронные системы доставки табака, в том числе IQOS, GLO и вейпы, к обычным сигаретам. По задумке Минздрава, акциз на табачные изделия должен был постепенно повышаться до среднеевропейского уровня.

По подсчетам Минздрава, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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