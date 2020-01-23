Эксперты предрекли подорожание табака в 2020 году на четверть

В наступившем году цены на табачные изделия и электронные сигареты в России пойдут в рост. Увеличение может составить до 25%, рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

Она пояснила, что главной причиной для повышения станет массовая маркировка табачной продукции. Ее сделали обязательной с 1 марта 2019 года. Теперь производители обязаны размещать на каждой пачке табачных изделий цифровой код Data Matrix, напоминают «Известия».

По словам Павлюшиной, это сделано для борьбы с контрафактной продукцией и снижения ее доли на рынке. Кроме того, на цене конечной продукции отразятся затраты производителей на обновление оборудования на фоне повышения требований к качеству продукции и ее сертификации.

Кроме того, с 1 января был увеличен размер акцизных сборов. Так, на сигареты и нагревательный табак они выросли на 4%, для электронных систем доставки никотина – на 4,2%. Примечательно, что в прошлом году акцизом облагались только одноразовые электронные сигарет, теперь же платить придется производителям всех устройств.

С тем, что стоимости сигарет в 2020 году вырастет, согласен директор по работе с органами госвласти «JTI Россия» Василий Груздев. Однако он считает, что ежегодное увеличение цен будет происходить исключительно за счет повышения акцизных сборов. По его словам, на сегодняшний день цена легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Из них как минимум 64 рубля приходится на налоги, включая акциз и НДС.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова в свою очередь считает, что дальнейшее повышение стоимости сигарет повышает риск перехода части населения на курение дешевого нелегального табака из-за желания сэкономить.

Как писал «Новый День», в октябре прошлого года Минздрав внес на рассмотрение правительства новый проект антитабачной концепции. Власти рассчитывают, что в итоге к 2050 году будут курить только 5% граждан, после чего государство сможет полностью запретить оборот табака. В документе нет концептуальных различий по сравнению с предыдущей версией. Об этом заявлял член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

Как писал «Новый День», в предыдущем проекте антитабачной концепции власти планировали обезличить табачную продукцию и приравнять электронные системы доставки табака, в том числе IQOS, GLO и вейпы, к обычным сигаретам. По задумке Минздрава, акциз на табачные изделия должен был постепенно повышаться до среднеевропейского уровня.

По подсчетам Минздрава, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%.

Москва, Иван Гридин

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