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Среда, 20 ноября 2019, 08:13 мск

Новости Экономика

В России хотят ввести минимальную цену на табак

Группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР выступила с инициативой ввести единую минимальную цену на табачные изделия. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

На сегодняшний день в России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной. Последняя устанавливается производителем. Кроме того, нельзя продавать дешевле минимальной розничной – она составляет 75% от максимальной.

Народные избранники считают необходимым изменить нынешнюю схему, установив для всех сигарет единую «минималку» и рассчитывать ее, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также налог на добавленную стоимость (НДС). По расчетам парламентариев, в этом году самая низкая цена пачки сигарет составила бы 86 рублей.

Авторы инициативы считают, что поправки позволят бороться с нелегальной табачной продукцией. Из-за несовершенства нынешнего законодательства рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами, заявили авторы законопроекта. При этом они продаются по экономически необоснованным заниженным ценам – зачастую даже ниже налоговой составляющей.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 рублей. Нелегальная же продукция продается по цене 45-55 рублей. Если работать по закону, то это невозможно, ведь на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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