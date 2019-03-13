Минздрав требует приравнять Iqos, glo и вейпы к обычным сигаретам

Российский Минздрав разработал новую концепцию по борьбе с курением. Прежде всего, документ предлагает приравнять обращение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай. По его словам, с этим связаны изменения в концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019-2035 годы и дальнейшую перспективу.

В целом документ содержит относительно небольшое число нововведений. Основной акцент сделан на борьбу с электронными средствами доставки никотина (ЭСДН). Этот термин не использовался в прошлом варианте концепции. Минздрав добавил его почти во все пункты, связанные с готовящимся ограничением для обычных сигарет. Салагай сообщил, что новая антитабачная концепция уже отправлена в правительство.

«Последняя редакция отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково», – пояснил Олег Салагай РБК. Он напомнил, что в конце февраля поручение по регулированию оборота и потреблению никотинсодержащей продукции вице-премьеру Татьяне Голиковой дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в своем решении приравнять все ЭСДН к сигаретам ведомство ориентируется на решение Всемирной организации здравоохранения по инновационным и новым табачным изделиям от 6 октября 2018 года, в котором предлагается принять меры, которые бы предотвратили «начало употребления инновационных и новых видов табачных изделий».

В концепции Минздрава отдельно подчеркивается, что новые виды табачных изделий приобрели особую популярность среди молодежи, в том числе ранее не курившей. «Такая ситуация грозит спровоцировать новую эпидемию никотиновой зависимости и ухудшить результаты, достигнутые при реализации государственной политики предотвращения потребления табака в предыдущие годы», – делает вывод Минздрав.

По словам главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, ЭСДН в отличие от сигарет можно курить в кафе и ресторанах, а производители представляют эти устройства как менее вредные, а активные продажи с дегустацией идут повсеместно, что в случае с сигаретами запрещено. Также на ЭСДН сейчас не распространяется требование на демотивирующие этикетки и запрет на рекламу в магазинах.

Производящая glo компания British American Tobacco заявила, что поддерживает необходимость регулирования инновационной никотинсодержащей продукции, но оно должно быть основано на научных исследованиях о степени ее риска. «В ЭСДН уровень вреда существенно ниже: это подтверждено как мировыми, так и российскими исследованиями. Например, в электронных сигаретах нет табака, что важно учесть при разработке регулирования», – считает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Аналогичной позиции придерживается вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний производящей Iqos «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. По ее словам, кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением сигарет можно добиться, стимулируя переход курильщиков на менее вредную форму потребления никотина.

Как писал «Новый День», глобальной целью антитабачной концепции Минздрав называет постепенное снижение табакокурения к 2050 году до 5%. После 2050 года ведомство предлагает рассмотреть вопрос о полном запрете оборота табачной продукции. По подсчетам Минздрава, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%.

В концепции также есть предложение отражать в медицинских книжках отношение пациента к курению. В документе указано, что для мониторинга и оценки эффективности реализации концепции необходимо «обязательное отражение в медицинской документации» записей об отношении пациента к потреблению табака, включая электронные сигареты.

Москва, Иван Гридин

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