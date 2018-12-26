Минздрав просит запретить оборот табака с 2050 года

Министерство здравоохранения РФ разработало обновленный проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака. Он рассчитан на период с 2019 по 2030 годы. Ведомство рассчитывает, что после 2050 года продажа сигарет в России будет полностью под запретом.

В основу концепции легло постепенно снижение потребления табачной продукции на территории страны к 2050 году, после чего предлагается поэтапно выводить табак из оборота, передает РБК со ссылкой на копию документа. По данным Минздрава, в 2016 году курила третья часть россиян (более 40 млн человек), при этом ведомство рассчитывает снизить этот показатель к 2040-2050 году до 5%. Благодаря этому, считают в Минздраве, появится возможность вывести с рынка табак. Стоит отметить, что до 2025 года Минздрав хочет добиться снижения потребления табака на 5 п.п. до 25%.

Минздрав и ранее активно лоббировал введение жестких ограничений для сокращения потребления табака. Так, предлагалось запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2015 года; запретить курение в коммунальных квартирах, у входов в торговые центры, на остановках общественного транспорта, подземных и наземных пешеходных переходах, личном транспорте, если в нем находятся дети. Также ведомство предлагало увеличить продолжительность рабочего дня курильщиков, а производителей сигарет обложить экологическим налогом. Эти предложения не нашли поддержки у нескольких министерств.

Теперь Минздрав указывает на то, что табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Так, например, можно экономить на выявлении и лечении заболеваний, вызванных потреблением табака, социальных выплатах по болезням и из-за потери кормильца. В ведомстве отмечают, у бросивших курить граждан возрастает трудоспособность и продолжительность здоровой жизни. Аналитики рассчитали, что упущенная выгода в ВВП из-за этих факторов составляет порядка 2%.

Минздрав также считает необходимым бороться распространением новых форм и видов табачных изделий. Речь идет и о системах доставки в организм никотина путем нагревания (без тления) табака. На сегодняшний день в России существует два таких продукта: это IQOS (Philip Morris Int.), и glo (British American Tobacco). Помимо этого, Минздрав предлагает увеличить ставки акцизов до среднего уровня в Евросоюзе и ввести определенные требования к цвету и размеру сигаретной пачки.

Государству также необходимо ввести меры, предотвращающие продажу нелегальных табачных изделий, отмечает ведомство. За последние четыре года нелегальный рынок вырос в 7 раз, из-за чего государство только в 2018 году недополучит около 50 млрд рублей акцизных платежей, рассказал ранее вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

Москва, Иван Гридин

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