Здесь курят. В Госдуме обещают запретить «Айкос» и вейпы в весеннюю сессию

В Екатеринбурге в заведениях общепита снова появились курильщики. С момента вступления в силу федерального запрета на употребление табака такое происходит уже не впервые ‒ сначала это были вейперы, теперь ‒ те, кто перешел на «Айкос» и аналогичные продукты, которые предполагают не горение, а тление табака. Несмотря на утверждения маркетологов о безвредности «Айкоса», гости ресторанов и кафе, которые не курят, не особенно рады соседству с любителями подымить. Причина, прежде всего, в неприятном запахе. «Не понимаю, как такая маленькая коробочка с блютуз издает столько неприятной вони и как на это идут хозяева бизнеса. Раньше были зоны для курящих и не курящих. Теперь же все делают вид, что это не курение, и искренне удивляются просьбам этого не делать», ‒ пишет в фейсбуке екатеринбургский фотограф Донат Сорокин.

Владельцы заведений общепита тоже не в восторге от «Айкоса» ‒ на курильщиков жалуются клиенты. «Некоторые гости делают замечания по поводу курящих управляющему кофейни, бариста. Мы разговаривали на эту тему с владельцами помещения, они установили дополнительные очистители воздуха, но нарекания по-прежнему есть ‒ из-за специфичного запаха», ‒ говорит владелец кофейни Coffee Project Павел Уфимцев.

При этом курение с помощью систем нагревания табака в общественных местах в России не является противозаконным, напоминает «Новый День». Но Госдума РФ уже работает над этим. «У нас абсолютно точно будет внесен законопроект о запрете курения кальянов, вейпов и айкосов в общественных местах. Это очень важно, потому что это формирование психологической привычки, вредной привычки курить. Это публичный показ. Дома – пусть хоть что делают, но когда это видят наши дети, это ни к чему хорошему не приводит. Законопроект будет, у нас уже есть два или три варианта, идут дискуссии. Скорее всего, на рассмотрение он будет внесен в весеннюю сессию», ‒ поясняет член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Александр Петров.

В свою очередь, врачи отмечают, что безвредным курение «Айкоса» точно нельзя назвать. «Если сравнивать с сигаретами, то там температура горения около 600-800 градусов, а в «Айкосе» ‒ около 300. Наверно, какие-то вещества не сгорают и не выделяются. Но говорить о том, что это полезнее или лучше сигарет ‒ некорректно. Если вскрыть стик, там внутри есть пластиковый элемент, хотя производитель утверждает, что это целлюлоза. Но если этот элемент поджечь, то запах будет совсем не как у горящей целлюлозы. Если вскрыть стик после того, как он выкурен, эта деталь будет расплавлена ‒ так что человек это тоже вдыхает», ‒ рассказывает главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

По его словам, маркетологи бренда, которые уверяют, что с помощью «Айкоса» можно бросить курить, лукавят. «Это устройство 100% не позволяет бросить курить. Если решил отказаться, то лучше не использовать его. Мне ‒ как врачу ‒ видны все маркетинговые уловки. Во-первых, само устройство стильное, и потребители, в основном, активные и прогрессивные молодые люди. Во-вторых, мощные психотерапевтические якоря. Если взглянуть на эти лаунжи в аэропортах, то там и конфетку, и кофе предложат. Все это бьет в цель. Но, тем не менее, принцип прежний: горит табак, человек потребляет продукты его горения», ‒ добавляет собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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