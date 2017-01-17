Крысы-вейперы доказали вред электронных сигарет (ФОТО) / Посмертно

Публикации за 17.01.17

Группа ученых Медицинской академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского провела научный эксперимент, доказывающий, что электронные сигареты оказывают негативное воздействие на легкие, сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, студенты университета в лабораторных условиях испытали на крысах влияние безникотиновых жидкостей на живой организм. Молодой ученый, сегодня уже выпускник МА КФУ имени В.И. Вернадского, Дмитрий Рубанов, который непосредственно принимал участие в эксперименте, подробно рассказал о полученных результатах.

По его словам, в рамках исследования 36 подопытных крыс разделили на две равные группы. Первая группа ежедневно подвергалась ингаляциям в затравочной камере в течение четырехминутного «перекура». Крыс выводили из эксперимента постепенно, группами из шести особей на 7-е, 30-е и 60-е сутки. Затем животных усыпляли, препарировали и сравнивали их легкие с легкими крыс из контрольной группы, которые жили без парения.

По словам Дмитриия Рубанова, на основании полученных результатов можно констатировать, что ингаляция аэрозоля безникотиновой жидкости для электронных сигарет оказала крайне негативное влияние на легкие крыс. «У крыс-вейперов обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок. При этом, на 7-е сутки у крыс опытной группы обнаружилась дыхательная недостаточность. По сравнению с контрольной группой, показатели были хуже на 34%. На 60-й день эксперимента результат ухудшился на 39%», – констатировал ученый.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 17.01.17

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