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Публикации за 09.01.17

Онищенко обрушился с жесткой критикой на вейперов: негодяи и преступники

Онищенко обрушился с жесткой критикой на вейперов: негодяи и преступники

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обрушился с жесткой критикой на вейперов, назвав их негодяями и преступниками. При этом он обвинил государственный телеканал в пропаганде вейпинга.

«Вчера-позавчера ни кто иной, как государственный телеканал «Вести 24» (возможно, он имел в виду «Россия 24») занимался ни чем иным как пропагандой вот этого вот пресловутого вайпинга. Как он мог себе это позволить? Дали слово этим негодяям, преступникам, которые этим занимаются, и они подробно, обстоятельно рассказывали преимущества этого изобретения», – сказал парламентарий в интервью радиостанции .

Комментируя предложение Минздрава РФ запретить продажу табака в России всем, кто родился позже 2014 года, Онищенко отметил, что необходимо соблюдать уже принятые ограничения.

«Если только этим заниматься, то это будет 500 дней господина Явлинского, которыми он кормил 300-миллионный советский народ, что через 500 дней мы заживём хорошо. А если мы наряду с теми законами, которые уже приняты, и с теми законами, которые нужно немедленно принять по вейпингам, по электронным сигаретам, примем ещё и это ограничение, ну, бог с ним», – подчеркнул Онищенко.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство здравоохранения подготовило новую антитабачную концепцию. Документ среди прочего предусматривает введение полного запрета на продажу сигарет родившимся в 2015 году и позже.

Москва, Мария Вяткина

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