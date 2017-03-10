Вейпы и кальяны попадут под ограничение ради детей / В Госдуму внесен очередной законопроект против испарителей

Публикации за 10.03.17

Сегодня в Госдуму внесен законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Ввести соответствующие меры предлагается с 1 июня 2017 года.

Авторами инициативы выступили сенаторы Лариса Тюрина, Валерий Рязанский и Эдуард Исаков. Законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А его целью заявлено – «совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий использования электронных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым», говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта указали, что его разработка обусловлена ростом популярности вейпов и кальянов среди детей и молодежи. Сенаторы, ссылаясь на исследования, отмечают, что «употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить».

Авторы закона заявили о необходимости ввести определение понятия «электронное курительное изделие», предлагая считать такими устройства, «продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака». Из законопроекта следует, что «независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции».

Авторы документа предлагают ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Кроме того, они выступают за ограничение рекламы электронных курительных устройств и кальянов. Также сенаторы заявили о необходимости ограничения торговли кальянами и вейпами и выступили за введение запрета на продажу данных изделий несовершеннолетним.

По мнению авторов закона, использование электронных курительных изделий «является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики».

«Принятие и реализация проекта федерального закона способны привести к снижению как потребления табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов», – убеждены сенаторы.

Напомним, в середине февраля Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах и транспорте. Документ запрещает продажу несовершеннолетним испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. Также запрещается их реклама. Кроме того, авторы законопроекта предложили ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования.

Ранее в Госдуму уже вносились похожие законопроекты, но одобрения не получили. Так около двух лет назад сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Чернышев выступали с подобной инициативой, но она не была поддержана.

Стоит отметить, что в России уже действует ряд ограничений на использования вейпов. В частности, РЖД запретили использовать испарители в поездах дальнего следования. Кроме того, электронные сигареты были исключены из перечня товаров, которые можно продавать в пассажирских поездах.

Обсуждение темы ограничения вейпинга ведется давно. В сентябре прошлого года экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить вейпы: «Сегодня пар, завтра никотин». В декабре Минздрав России включил в новую антитабачную концепцию положение, приравнивающее электронные испарители всех видов к табачным изделиям. В министерстве настаивают, чтобы на электронные сигареты распространялись те же запреты и ограничения, что и на обычные.

Первые практические шаги для приравнивания электронных сигарет к традиционной табачной продукции сделали экономические ведомства страны. С их подачи российский парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие расширение подакцизных товаров: с 1 января 2017 года введены акцизы на электронные сигареты. Облагаются акцизом как сами устройства (со ставкой 40 рублей за штуку в 2017 году), так и жидкость для электронных систем доставки никотина (10 рублей за 1 мл в 2017 году).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.03.17

Депутаты просят защитить их от списывания. / Блогер обвинил депутата горсовета Сергиева Посада в избиении. / Песков ответил на идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»