Минздрав урезал антитабачную концепцию / «Под нож» пошли все спорные моменты

Публикации за 14.03.17

Проект антитабачной концепции претерпел значительные изменения. Минздрав исключил всю конкретику из документа, в частности, исчезли графики повышения ставки акциза и налога, а также самый спорный пункт, касающийся введения запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2015 года. Эксперты считают, что в таком виде все предложения рискуют остаться на бумаге.

Государственная политика противодействия потреблению табака, предложенная Минздравом, рассчитана на 2017-2022 годы. Первый вариант документа наделал много шума в прессе, прежде всего из-за пункта о защите от табака родившихся после 2015 года. Предполагалось, что новому поколению пожизненно ограничат доступ к сигаретам. Однако Минюст и Минэкономразвития заявили об антиконституционности этого положения.

Как оказалось, министр здравоохранения Вероника Скворцова не была готова защищать спорный пункт, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Так Скворцова заявляла, у ведомства «нет задачи вводить какие-то ограничения прав людей, тем более такие одиозные». Более того, по ее словам, антитабачная концепция призвана повлиять на общественное сознание, однако законом она не станет. Вместе с тем в пресс-службе министерства пояснили, что запрет на продажу сигарет лицам, родившимся после 2015 года, не позиционировался как конкретное требование, а лишь играл роль стратегического ориентира, цель которого – сформировать свободное от табака поколение.

Кроме того, новая редакция документа не содержит конкретики относительно повышения ставок акцизов и налоговой нагрузки на табачные компании. Графики примут отдельным положением, которое согласуют с Минфином. Отмечается, что министерство придерживается позиции гармонизации ставок в первую очередь с государствами ЕАЭС, а не Евросоюза. Минздрав и Минфин сходятся в одном – повышения ставок акцизов на табачные изделия будут проводиться поэтапно.

Антитабачная концепция в измененном виде имеет больше шансов быть согласованной всеми профильными министерствами. В настоящее время осуществляется ее подготовка к отправке на межведомственное согласование. Впрочем, эксперты считают, что исключение конкретики может привести к тому, что все предложения рискуют остаться лишь на бумаге.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.03.17

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