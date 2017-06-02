Минздрав предлагает запретить курящих киногероев

Министерство здравоохранения доработало концепцию госполитики по борьбе с потреблением табака. Одним из самых спорных пунктов документа является запрет на поддержку отечественных фильмов, в которых герои курят. Кроме того, инициатива предусматривает стандартизацию пачек сигарет и отказ от увеличения рабочего дня для курильщиков.

Доработанная с учетом замечаний со стороны других ведомств версия антитабачной концепции была направлена в другие министерства 26 мая, пишут «Известия». В числе нововведений ограничение на поддержку из бюджета кинокартин, где демонстрируется потребление табака. Реклама табачных изделий в России была запрещена законом еще в 2013 году, однако продвижение брендов сигарет в художественных фильмах не ограничивалось. Теперь же Минздрав настаивает на запрете демонстрации в кино товарных знаков табака, то есть продакт-плейсмента.

По словам члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексея Шабашова, положительный герой, который курит на экране, может побудить к курению зрителей, в том числе детей и подростков, копирующих своего кумира. «Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты – это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», – отметил чиновник.

Впрочем, деятели российской киноиндустрии идею не поддержали. «Наивно представлять, что это связано между собой. Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят», – заметил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. В Гильдии кинорежиссеров вообще не поняли, как можно отказаться от демонстрации потребления табака в фильмах. Зачастую курение – творческий прием, например, чтобы показать, что герой нервничает.

Новая концепция также предусматривает переход к унифицированной пачке сигарет. Предлагает установить требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также информации, которую разместят на пачке. Такой способ давно применяется в других государствах и признан экспертами эффективным. Хотя табачные компании ожидаемо выступают против.

Между тем, Минздрав исключил из доработанного документа предложение об увеличении рабочего дня для курильщиков. С критикой идеи выступал министр труда Максим Топилин.

Напомним, в марте проект антитабачной концепции претерпел значительные изменения. Минздрав исключил всю конкретику из документа, в частности, исчезли графики повышения ставки акциза и налога, а также самый спорный пункт, касающийся введения запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2015 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.17

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