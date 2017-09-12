Курение изменяет организм на генном уровне, заставляя клетки мутировать

Американские ученые провели эксперимент с тканью дыхательных путей, в ходе которого выяснили, как табачный дым изменяет работу белковой оболочки ДНК и в результате является причиной возникновения рака.

Эксперимент ученых Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) описан в журнале Cancer Cell. Исследователи поместили клетки легких в питательную среду, которая содержит те же вещества, что и табачный дым. В течение 15 месяцев клетки поглотили столько канцерогенов, сколько человек получает за 20-30 лет ежедневного курения.

В итоге в клетках были замечены аномальные изменения. Сигаретный дым оказал влияние на работу генов, отвечающих за защиту от мутаций. Клетки стали уязвимы для накопления необратимых изменений, что и вызывало развитие злокачественной опухоли.

«Курение создает основу для эпигенетических изменений, которые, согласно нашей гипотезе, увеличивают риск развития рака легких. Если вы не курите, вероятность заболевания крайне низка», – пояснил один из авторов исследования Стивен Байлин.

Балтимор, служба информации РИА «Новый День»

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