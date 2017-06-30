Госдума хочет запретить курение у подъездов

В лифтах, помещениях общего пользования и местах на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входов в подъезды многоквартирных домов запретят курить. Это произойдет, если Госдума и глава государства одобрят соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в парламент.

Из пояснительной записки к документу следует, что принятые ограничения на табакокурение соблюдаются хорошо. В частности, курить запрещается на лестничных площадках в домах, в подъездах, лифтах, подвалах, возле входов в вокзалы, аэропорты, станции метро. Но одновременно в законе ничего не говорится о том, что нельзя курить у входа в подъезд. При этом многие люди, например, жители первых этажей, дети, астматики страдают от того, что люди курят у входа в дом. В связи с этим и предлагается внести поправки в законодательство.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

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