СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения / Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП

Публикации за 09.01.17

Минздрав РФ разработал новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Главная цель проекта – снижение распространенности потребления табака среди населения не менее чем на 25%. Самым спорным пунктом концепции является пожизненный запрет на продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Предполагается, что ограничения начнут действовать с 2033 года.

При разработке документа специалисты Минздрава опирались на Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Как пишут «Известия», новая концепция уже находится на рассмотрении в других федеральных ведомствах – в Минэкономразвити, Минфине, Минпромторге, Минкультуры и других.

Антитабачный закон, который действует в России в настоящее время, показал свою эффективность. В частности, распространенность потребления табака среди совершеннолетних за прошлый год снизилась на 6%, подростки стали курить вдвое меньше. Впрочем, эксперты считают, что этих мер недостаточно.

По подсчетам Минздрава, в среднем мужчины из-за проблем со здоровьем, вызванных курением, теряют девять потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, у женщин этот показатель несколько ниже – пять с половиной лет. В целом упущенная выгода государства составляет около 2% ВВП.

Концепция предусматривает ужесточение правил курения в общественных местах, а именно, полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, общественном транспорте, на остановках и у зданий торговых центров, а также в подземных и надземных пешеходных переходах. Кроме того, курить нельзя в присутствии детей, а также в том случае, если рядом есть люди, которые возражают против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

Однако самым революционным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году. Уточняется, что ограничения будут действовать даже после достижения такими гражданами совершеннолетия. Эксперты считают, что таким образом удастся навсегда сохранить их независимость от табака, а как следствие и здоровье. Но в этом случае государству придется пойти еще дальше и запретить приобретение табачных изделий для людей, которые на данный момент являются детьми и не употребляют табак.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.01.17

В Киргизии собирают деньги на онкологическую операцию для «Мисс Кыргызстан -2013» Жибек Нукеевой. / Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества. Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней. / В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»