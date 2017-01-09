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Публикации за 09.01.17

В Кремле ответили на идею запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года
Фото: rian.ru

В Кремле ответили на идею запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Минздрава о запрете продажи сигарет родившимся после 2014 года. Официальный представитель кремлевской администрации заявил, что в Кремле нет позиции по идее, инициированной Министерством здравоохранения России. Песков при этом отметил, что в любом случае эта инициатива подвергнется серьезному обсуждению.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости». «Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства», – добавил Песков, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию на 2017-20122 гг., предусматривающую введение запрет на продажу табака гражданам, родившимся после 2014 года. Отмечалось, что разработанный по поручению министра Вероники Скворцовой документ уже разослан в ряд федеральных ведомств.

Москва, Светлана Петрова

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