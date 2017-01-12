В Минтруда выступили против увеличения рабочего дня курильщиков

Публикации за 12.01.17

Министр труда России Максим Топилин посоветовал Минздраву сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня курильщиков. В Минтруда инициативу Минздрава не поддерживают, заявил Топилин журналистам.

«Я считаю, что Министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», – цитирует «Интерфакс» слова Топилина.

Ранее Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Самые спорные идеи –абсолютный запрет на продажу табака гражданам, родившимся после 2015 года, даже после достижения ими совершеннолетнего возраста, и удлинение рабочего дня для сотрудников, тратящих рабочее время на перекуры. Также концепция предполагает непрерывное повышение акциза на табачные изделия и введение 10-процентного налога на розничную продажу обычных и электронных и сигарет с направлением средств в региональные бюджеты.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 12.01.17

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