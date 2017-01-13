Минздрав сдал назад в вопросе полного запрета табака: «Это гипербола»

Публикации за 13.01.17

Инициатива Минздрава о запрете продажи табака родившимся после 2015 года прозвучала, чтобы «показать вектор». А полный запрет продажи для определенного круга лиц – это «гипербола», заявила сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова

«Я против запретов жестких, на мой взгляд, это должно прийти спонтанно. По идее. Конечно, мы понимаем, что это как бы запрет жесткий, что один человек, который родился в 2012 году, может покупать, а другой человек, который родился в 2015-м, в принципе не может покупать. Это звучит просто как гипербола, это смешно. Мы это обозначили, чтобы обозначить жесткий вектор в этом направлении», – цитирует RNS слова главы Минздрава.

Напомним, в начале недели стало известно, что Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Самые спорные идеи – абсолютный запрет на продажу табака гражданам, родившимся после 2015 года, даже после достижения ими совершеннолетнего возраста, и удлинение рабочего дня для сотрудников, тратящих рабочее время на перекуры. Также концепция предполагает непрерывное повышение акциза на табачные изделия и введение 10-процентного налога на розничную продажу обычных и электронных и сигарет с направлением средств в региональные бюджеты. Документ вызвал горячую дискуссию, чиновники уже заявили, что его будут обсуждать и дорабатывать.

Москва, Зоя Березина

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