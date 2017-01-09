Покурил? Отработай! Минздрав предложил удлинить курильщикам рабочий день

Публикации за 09.01.17

В антитабачной концепции Минздрава есть пункт о возможности увеличения длительности рабочего дня для курильщиков. Объяснено это так: рабочий день удлиняется пропорционально времени, потраченному на перекуры, сообщает RNS со ссылкой на копию документа.

Также Минздрав предлагает ввести непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ. В том числе – с 2017 года ввести 10-процентный налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет с направлением средств в региональные бюджеты.

Ранее сообщалось, что в разработанной Минздравом антитабачной концепции на 2017-2022 годы предложено полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Цель концепции – снижение распространенности потребления табака среди населения не менее чем на 25%.

По подсчетам Минздрава, в среднем мужчины из-за проблем со здоровьем, вызванных курением, теряют девять потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, у женщин этот показатель несколько ниже – пять с половиной лет. В целом упущенная выгода государства составляет около 2% ВВП.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу предложений Минздрава. «Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может», – сказал он и добавил, что такие инициативы «подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 09.01.17

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