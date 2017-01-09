Депутаты хотят приравнять вейпы к сигаретам / И ограничить использование испарителей

Публикации за 09.01.17

Мосгордума собирается разработать и внести в Госдуму законопроект, регулирующий продажи и использования вейпов (электронных испарителей). В случае принятия поправок, вейпы будут приравнены к сигаретам. Закон ограничит их использование в общественных местах и разрешит продажу устройств только совершеннолетним, сообщает газета «Коммерсантъ».

Автором идеи является спикер МГД единоросс Алексей Шапошников. По его мнению, федеральное законодательство «не регулирует вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним».

Мосгордума намерена ввести понятия «электронные системы доставки никотина» (ЭСДН) и «электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином», чтобы под регулирование подпадали никотиносодержащие и безникотиновые электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства.

Кроме того, депутат предлагает запретить продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах и их рекламу. Также предложено ввести требования, которые «позволят их (вейпы – прим. ред.) классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот».

Как отметил Шапошников, «использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами». По его словам, использование вейпов «такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами».

Спикер Мосгордумы также предложил департаменту образования столицы провести в школах лекции о вреде вейпинга.

Напомним, в начале ноября МГД приняла резолюцию по ограничению продажи и потребления устройств, имитирующих курение. В резолюции правительству предложено закрепить понятие «электронное средство доставки никотина» (ЭСДН) и объединить его с «электронным средством доставки продуктов, не являющихся никотином» (ЭСДПН). Таким образом, никотиносодержащие и безникотиновые электронные сигареты и аналогичные устройства предполагается объединить в одно понятие.

Ранее в Госдуму уже вносились похожие законопроекты, но одобрения не получили. По данным издания, полтора года назад сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Чернышев выступали с инициативой, подобной предложению Мосгордумы, но она не была поддержана.

Стоит отметить, что обсуждение темы ограничения вейпинга ведется давно. В сентябре прошлого года экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить вейпы: «Сегодня пар, завтра никотин». В конце ноября депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить использование электронных сигарет в парках и прогулочных зонах, внеся соответствующий законопроект в нижнюю палату российского парламента. Заодно в законопроекте предлагается определить испарители, как разновидность сигарет, и принять соответствующие техрегламенты. В декабре Минздрав России включил в новую антитабачную концепцию положение, приравнивающее электронные испарители всех видов к табачным изделиям. В министерстве настаивают, чтобы на электронные сигареты распространялись те же запреты и ограничения, что и на обычные.

Первые практические шаги для приравнивания электронных сигарет к традиционной табачной продукции сделали экономические ведомства страны. С их подачи к середине ноября Госдума утвердила в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ. Они предусматривают расширение подакцизных товаров: с 1 января 2-17 года введены акцизы на электронные сигареты. Облагаются акцизом как сами устройства (со ставкой 40 рублей за штуку в 2017 году), так и жидкость для электронных систем доставки никотина (10 рублей за 1 мл в 2017 году).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 09.01.17

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