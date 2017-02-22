Госдума хочет запретить ароматизированные сигареты и кальяны / «В курительные смеси вполне могут подмешивать галлюциногены»

Публикации за 22.02.17

Депутаты Госдумы задумались о введении полного запрета на продажу ароматизированных сигарет и табачных смесей для кальянов, рассказал зампред комитета по охране здоровья Николай Говорин. Обсудить инициативу собираются в рамках круглого стола 9 марта. После этого народные избранники намерены разработать соответствующий законопроект.

Говорин уверен, что курение ароматизированного табака можно сравнить с наркотической зависимостью. «За счёт различных вкусов, которыми обладают многие сигареты и кальянные смеси, эти курительные вещества почему-то особо привлекательны для молодёжи. Курение становится губительным развлечением для юного поколения, которое уже совсем не знает, как развлекаться», – приводит RT слова парламентария.

Депутат убежден, что законодательную инициативу поддержат не только его коллеги, но и экспертное сообщество, в том числе медики. «Лично я, как врач со стажем, буду активно выступать за эту инициативу. А уже после заседания вопрос будет выдвинут на законодательный уровень», – подчеркнул Говорин, добавив, что в курительные смеси вполне могут подмешивать галлюциногены, так как, по его словам, многие после курения кальяна начинают вести себя неадекватно.

Врач-нарколог Сергей Говорун также выступил за запрет сигарет с ароматизаторами и кальянов. «Какая основная задача у табачных производителей? Конечно же, чтобы людям хотелось курить снова и снова. Поэтому и создаются сигареты и смеси с разными вкусами. Соглашусь и с тем, что вполне возможно подмешивание психотропных веществ в эти табачные изделия. Особенно с учётом того, что сама система производства табачных изделий не мешает этому», – полагает Говорун.

Впрочем, представитель российской организации «Официальное некурящее общество» Александр Дунюшин считает, что полный запрет на продажу ароматизированных табаков всё же не уменьшит количество курильщиков.

Член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев в свою очередь расценивает запрет на продажу сигарет с ароматизаторами и кальянных смесей как нарушение прав граждан. «Фактически это борьба с хобби, увлечениями. То есть это несоблюдение конституционных прав граждан. Все законы по ограничениям, связанным с табаком, конечно, изначально имели благую цель – борьбу с курением. А сейчас они постепенно уже переходят в борьбу с курильщиками», – высказал точку зрения Сухарев.

С ним согласен эксперт табачной отрасли, экс-глава ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин. По его словам, рынок сигарет с вкусовыми добавками не так велик. «Сигарет с фруктовыми ароматизаторами производится в нашей стране не так много. Конечно, есть ещё такая популярная добавка, как ментол, но всё равно в целом обычных сигарет выпускается значительно больше», – подчеркнул эксперт.

Инициативу комитета Госдумы по охране здоровья Желнин объясняет тем, что депутаты надеются таким образом бороться с курением несовершеннолетних. Однако, по его мнению, не доказано, что сигареты с добавками привлекают подростков.

Москва, Иван Гридин

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