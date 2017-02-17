Россия входит в число самых курящих стран мира / Но улучшения есть

Публикации за 17.02.17

За время действия «антитабачного закона» в России выявлено 52 тысячи нарушений. В прошлом году выписано штрафов на сумму почти 122 млн рублей. И хотя потребление табака существенно снизилось за последние несколько лет, Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран мира.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждый год от табачного дыма во всем мире умирают около 6 миллионов человек, при этом, если не принять никаких мер борьбы с распространением табака, число жертв сигарет может превысить 8 миллионов в год, пишет «Российская газета». По данным Минздрава РФ, курящие мужчины сокращают свою жизнь на 9 лет, женщины – на 5,6 года.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в России около четырех лет назад, возымел действие на общество, считает Попова. Доля курящих россиян сократилась с 40% до 33%. Более того, Минздрав России с помощью новой антитабачной концепции намерен снизить этот показатель до 25% к 2025 году.

«Сегодня никто не курит в кафе, в ресторанах, рядом со школой, в больницах, вузах, – отметила Попова. – Соседи энергично и действенно возражают, если курят в подъездах, тем более в лифте. Жалуются, в том числе в Роспотребнадзор, на нарушителей. И мы привлекаем их к административной ответственности».

По мнению главы ведомства, в отношении табакокурения запретительные меры – это самое перспективное направление профилактики заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.02.17

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