Россияне поддержали запрет на продажу табака родившимся после 2014 года / Спорная инициатива Минздрава нашла отклик у большинства соотечественников

Публикации за 26.01.17

На фоне успеха уже реализованных в России мер по борьбе с табакокурением предложение Министерства здравоохранения РФ запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года, поддерживает 61% граждан. Таковы данные исследования Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного мерам антитабачного законодательства.

Социологи выяснили, что доля курильщиков за год практически не изменилась. В частности, согласно данным последнего опроса, это 32% граждан (в 2016 году – 31%). Однако в этой группе объемы потребления сигарет велики: 19% сообщили, что выкуривают по пачке или более в день. Еще 10% опрошенных курят по несколько сигарет почти каждый день, 3% – две-три штуки в неделю/месяц. Вредной привычке в большей степени подвержены мужчины (курит почти каждый второй – 48%) и люди в возрасте 25-34 лет (44%). Около двух третей наших сограждан (67%), по их словам, не курят и в том числе 20% – это те, кто смог отказаться от сигарет (среди мужчин эта доля составляет 30%).

Несмотря на то, что, по данным опросов, курящих в нашей стране в последние годы стало меньше (с 41% в 2013 году до 32% в 2017 году), более половины респондентов (54%) при ответе на вопрос о том, снизилось ли в целом потребление сигарет в нашей стране в последние четыре года, дали отрицательный ответ. Отметили уменьшение доли курильщиков 33% опрошенных, а 10%, напротив, сказали, что она увеличилась.

На этом фоне инициатива по введению полного запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, получает широкую поддержку в обществе. Так, за принятие таких ограничительных мер высказывались 61% опрошенных россиян, причем даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%. Не поддержали инициативу Минздрава 36% опрошенных, в том числе 41% мужчин.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-22 января 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Отметим, что на прошлой неделе министерство финансов не поддержало инициативу Минздрава по борьбе с табакокурением. В частности, несогласие вызвали предложения по повышению ставок акцизов на сигареты и введению дополнительных налогов. Также с критикой готовятся выступить Минэкономразвития и Минпромторг, где считают, что проблему нужно решать путем популяризации здорового образа жизни.

Минздрав представил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, в начале января. Главная цель проекта – снижение распространенности потребления табака среди населения не менее чем на 25%. Министерство предлагало поэтапно повышать ставки акцизов на табак, а также ввести налог в размере 10% на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет.

Самым спорным пунктом концепции Минздрава является пожизненный запрет на продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Уточняется, что ограничения будут действовать даже после достижения такими гражданами совершеннолетия. Кроме того, ведомство предлагало увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным.

Здоровье. Другие новости 26.01.17

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