Антитабачная концепция Минздрава потерпела крах / Правительство опасается роста доли нелегального табака

Публикации за 19.01.17

Министерство финансов не поддержало инициативу Минздрава по борьбе с табакокурением. В частности, несогласие вызвали предложения по повышению ставок акцизов на сигареты и введению дополнительных налогов. Также с критикой готовятся выступить Минэкономразвития и Минпромторг, где считают, что проблему нужно решать путем популяризации здорового образа жизни.

Минздрав представил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, в начале января. Главная цель проекта – снижение распространенности потребления табака среди населения не менее чем на 25%. Министерство предлагало поэтапно повышать ставки акцизов на табак, а также ввести налог в размере 10% на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет.

Представители Минфина посчитали, что эти меры приведут к увеличению доли нелегального табака на российском рынке, пишут «Известия». В первую очередь дешевые сигареты поступят из стран-членов ЕАЭС, так как увеличится разрыв в уровне ставок акцизов между Россией и этими государствами. Напомним, к 2020 году Минздрав предлагал повысить акцизы почти в три раза по сравнению с текущим годом.

Самым спорным пунктом концепции Минздрава является пожизненный запрет на продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Уточняется, что ограничения будут действовать даже после достижения такими гражданами совершеннолетия. Кроме того, ведомство предлагало увеличить рабочий день для курильщиков и приравнять электронные сигареты к обычным.

Ранее проект Минздрава раскритиковала ФАС, уточнив, что концепция не учитывает мнение игроков табачного рынка. В действительности табачные компании вовсе не участвовали в обсуждении документа, совещание с представителями бизнеса должно пройти только сегодня. Предприниматели уже сейчас заявляют, что, судя по информации в открытых источниках, предложения Минздрава слишком радикальные и не учитывают интересов потребителей и государства.

Минэкономразвития и Минпромторг также не поддержали антитабачную концепцию. Там заявили, что решать проблему табакокурения следует путем популяризации здорового образа жизни. Таким образом, Минздраву придется дорабатывать документ, прежде чем внести его на рассмотрение в правительство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.01.17

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