Сигареты по дешевке из багажника / В Екатеринбурге развернулась подпольная торговля подакцизными товарами (ВИДЕО)

Публикации за 18.01.17

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В Екатеринбурге мини-рынки осваивают новый вид торговли. За трамвайной остановкой «Пионерская» обосновался невзрачный фургончик, сторожит который водитель южных кровей. После краткой «тест-беседы» у него можно купить сигареты в два раза дешевле, чем в магазинах, – «из багажника».

Съемочная группа NDNews.ru провела «контрольную закупку». Чтобы завязать беседу, нужно подойти к водителю и спросить, «где сигареты подешевле». Из недр багажника он вытаскивает спрашиваемую пачку. В наличии – Winston по 50 руб, Parlament – 98 рублей, есть еще несколько популярных марок, но продают только блоками. Конечно, никаких чеков, акцизная марка «Точикистон». Как пояснил продавец, сигареты зарубежные, поэтому дешевле.

Напомним, у России и других членов Евразийского экономического союза нет договоренностей относительно акцизных ставок на сигареты. Об увеличении акцизов на табачную продукцию стало известно в ноябре 2016 года, и уже тогда эксперты предполагали появление нелегального заграничного товара, который в разы дешевле.

Акциз состоит из 2 частей – фиксированной и адвалорной (процент от розничной торговли). С 2017 года в России ставка акциза на сигареты составляет фиксированная – 1,562 тыс. рублей за 1000 штук и адвалорная – 14,5% . Средняя цена пачки в России составляет 90 рублей, в Белоруссии – 60 рублей, в Казахстане – 52 рубля, а в Киргизии – 37 рублей. Неудивительно, что разница в ценах провоцирует ввоз табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет. В первую очередь нелегальный табак везут из Казахстана и Белоруссии, где стоимость сигарет на треть ниже, чем в России. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в РФ составляет всего 2%.

Как уже писал NDNews.ru, в 2014 году минимальная ставка акциза на сигареты была проиндексирована на 42%, в 2015 году – на 37%, в 2016 году – на 28%. В 2017 году запланирован аналогичный (порядка 27%) рост, однако эти расчеты включали только увеличение размера акциза, никакие другие компоненты (например, стоимость табака) не брались во внимание.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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