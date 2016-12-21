В новом году сигареты подорожают до 220 рублей / Белоруссия и Казахстан снабдят Россию дешевым нелегальным табаком

Публикации за 21.12.16

Повышение акциза на табачную продукцию в 2017 году подстегнет рост цен для конечного потребителя. В результате средняя стоимость пачки сигарет составит 220 рублей, подсчитали в Министерстве внутренних дел. Столь резкий скачок, по мнению правоохранителей, спровоцирует ввоз нелегального табака из соседних стран, где ставки акциза не растут так быстро, а средняя цена сигарет в несколько раз ниже, чем в России.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей. Минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, в будущем году эта цифра должна была вырасти до 1930 рублей, но Минфин решил добавить к этому показателю еще 10% – таким образом, сумма выросла до 2123 рублей. По подсчетам МВД, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку, сообщает газета «Известия».

Табачные компании отмечают, что предстоящее повышение цен на сигареты станет самым высоким в современной истории. Так два года назад минимальная ставка акциза на сигареты была проиндексирована на 42%, в 2015 году – на 37%, в 2016 году – на 28%. В 2017 году запланирован аналогичный (порядка 27%) рост, однако в своих подсчетах МВД учитывало исключительно увеличение размера акциза, никакие другие компоненты не брались во внимание.

При этом постоянный рост сборов с табачной продукции прямым образом влияет на количество контрафактного товара. В первую очередь нелегальный табак везут из Казахстана и Белоруссии, где стоимость сигарет на треть ниже, чем в России. При увеличении стоимости, курильщики переходят на недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в РФ составляет всего лишь 2%.

Соседние страны повышают ставки акциза не так стремительно. Так в Белоруссии средняя цена пачки сигарет составляет 60 рублей, в Казахстане – 52 рубля, а в Киргизии – 37 рублей. Неудивительно, что разница в ценах провоцирует ввоз табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет.

Уже сейчас правоохранители фиксируют рост преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табака и табачной продукции. По итогам девяти месяцев текущего года стражи порядка возбудили 125 подобных дел, что на 83,8% больше, чем в прошлом году.

Москва, Зоя Осколкова

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