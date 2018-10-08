«Курение – не вредная привычка, а опасная зависимость». Интервью с автором методики отказа от табака Ольгой Андрияновой

В России снижается число курильщиков. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в этом году. Однако большинству трудно избавиться от курения без помощи специалистов. На Среднем Урале на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики уже 13 лет действует Школа для желающих бросить курить. Занятия в ней бесплатны, и их всего два, а эффективности может позавидовать даже раскрученный метод Алена Карра. О том, как проходят занятия и почему не стоит называть курение вредной привычкой, «Новый День» поговорил с автором методики, кандидатом медицинских наук, заместителем начальника СОЦМП Ольгой Андрияновой.

Ольга Викторовна, как появилась идея открыть Школу для желающих бросить курить?

В России и Свердловской области в частности большое количество курящих граждан. По статистике, больше 62 % мужчин и 20 % женщин. По данным экспертов ВОЗ, курение ‒ ведущий, но при этом устранимый фактор риска большинства неинфекционных заболеваний – органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологических. То есть тех, которые вносят максимальный вклад в сверхсмертность населения. Так что для нас и Министерства здравоохранения Свердловской области тема не могла не стать одной из приоритетных. К 2005 году мы имели серьезную научную базу, позволяющую применить знания на практике, и надеялись, что методика отказа от курения будет востребована у населения. И не ошиблись. С первых же месяцев у нас было по 200 человек, желающих записаться в школу.

Как проходят занятия в школе?

Когда мы только разрабатывали методику, было очевидно, что люди не готовы посещать по 5-7 занятий, как рекомендуется при проведении Школ здоровья для людей, имеющих заболевания. Мы решили остановиться на двух занятиях по три академических часа с интервалом в неделю. Запись в школу предварительная, мы формируем группы по 10-12 человек. Администратор обзванивает всех записавшихся, называет дату ближайшего занятия, и мы приступаем.

Занятие длится три часа – не слишком долго?

Конечно, мы рисковали. Особенность восприятия человеческого мозга такова, что люди не могут долго внимательно слушать. Поэтому занятия проходят по принципу 40:40:40. При этом 10-15 минут из каждого академического часа ‒ это информационная часть, а после начинается интерактив. Например, наши слушатели заполняют тесты, определяют уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Это очень показательно, потому что люди видят, как именно курение влияет на здоровье, сколько гемоглобина, который переносит кислород, связывается с угарным газом, образуя крепкое соединение, а в результате клетки испытывают кислородное голодание.

На первом занятии мы изучаем особенности курительного поведения, ведь у каждого есть присущие только ему особенности. Кто-то курит только в определенных местах, в определенное время, в определенных обстоятельствах, кто-то ‒ вне зависимости от них. Выяснить особенности поведения крайне важно, чтобы заранее продумать, как человек будет вести себя в аналогичных ситуациях, когда откажется от табака.

Затем следует неделя перерыва. Когда я прощаюсь с пациентами, я объясняю, что они пока продолжают курить. И все всегда очень удивляются. Но это очень важно ‒ подойти осознанно к отказу от табака, а не делать это импульсивно.

Второе занятие посвящено тому, как правильно подойти к дате отказа от курения и как вести себя в той жизни, где человек уже не будет курить, но когда еще сильны искушения. Кому-то рекомендуют медикаменты, кому-то они без надобности. Для каждого слушателя Школы составляется индивидуальный план оздоровления при отказе от табака. В завершение второй встречи мы предлагаем пациентам выбрать дату отказа от курения. Как правило, в течение двух недель после завершения обучения в школе. Это связано с тем, что человек должен иметь право выбора и сделать его сам, осознанно. И уже после мы продолжаем телефонное консультирование, сопровождаем пациента, отслеживая результаты.

И каковы они?

Разумеется, говорить о стопроцентной эффективности метода не приходится, но в мире и нет таких прецедентов. По международным стандартам считается, что если через полгода 20 % участников подобных образовательных программ не курят, то это хороший результат. С первого дня работы школ мы оцениваем эффективность, и, по нашей статистике, через год после прохождения обучения в школе не курят 38,5 % выпускников. Так что через два года после того, как мы опробовали методику в наших стенах, мы стали ее тиражировать. Сегодня в 82 учреждений здравоохранения Свердловской области проводятся такие школы и также бесплатно для всех желающих.

Более того, наш опыт разошелся далеко за пределы Свердловской области. Мы стали лауреатами Всероссийского образовательного конкурса, а совсем недавно, в 2018 году, Росздравнадзор включил работу областного центра медицинской профилактики по созданию системы оказания доступной медицинской помощи для населения при отказе от курения в перечень лучших практик, рекомендованных к распространению. Мы проводим мастер-классы, делимся опытом со специалистами из разных городов ‒ Тюмени, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга и так далее.

Почему люди вообще решают прийти в школу для желающих бросить курить?

Во-первых, она бесплатна, а, значит, доступна. Записаться в нее может любой желающий. Во-вторых, нам не приходится никого агитировать прийти к нам. Даже по данным мировых исследований, половина из тех, кто курит, хотят отказаться от потребления табака. К нам приходят люди, которые знают, почему им нужно отказаться от курения .Это может быть связано с прогрессированием заболевания, связанного с курением, планирование беременности, желание лучше выглядеть и т.д.

И все-таки, должна быть сильная мотивация, чтобы избавиться от вредной привычки…

Курение ‒ это не вредная привычка. Это зависимость. Врачи всего мира пришли к мнению, что к курящим людям надо относиться как к больным. Доказано, что при потреблении табака раздражаются рецепторы в головном мозге, и этот процесс сходный с наркотической зависимостью. Поэтому не всем достаточно силы воли. Считается, что только 5-7% курильщиков могут бросить самостоятельно, без помощи специалистов. Остальным она нужна, и в нашей школе люди обретают уверенность, повышают мотивацию, получают советы, выбирают альтернативное поведение. К сожалению, не придумали таблетки, которую выпил ‒ и перестал хотеть курить.

Что касается мотивации, то у всех она разная. Это может быть связано с прогрессированием заболевания, связанного с курением, желание лучше выглядеть. Например, недавно к нам записалась молодая пара, девушка и молодой человек, которые решили бросить курить, чтобы родить здорового ребенка. Конечно, бывают исключения, когда, например, мужчина приходит назло жене, мол, ты настаиваешь, чтобы я бросил, я схожу, хотя ничего мне не поможет. Но даже они, как правило, в процессе работы меняют свое мнение.

Обращаются ли за помощью специалистов Школы для желающих бросить курить люди, которые предпочитают не сигареты, а кальяны, вейпы?

Пока это модная субкультура. Те, кто переходят на вейпы ‒ электронные устройства для доставки никотина, просто получают привычную дозу вещества, вызывающего зависимость, не из сигареты, а из «модного» аксессуара. Любители электронных сигарет все равно наносят себе вред. Нет большой разницы, как никотин попадает в организм ‒ с помощью сигареты, кальяна или модного приспособления. Но люди пока радуются тому, что получили новую игрушку, и у них не возникает желания к нам обратиться.

А что касается «традиционных» курильщиков ‒ как часто бывают срывы?

Конечно, не у всех все гладко проходит. И если случился срыв, они снова обращаются к нам. Важно, чтобы человек понимал, что курение крадет у него пять-десять, а иногда и больше лет жизни. Я врач-терапевт и встречала ситуации, когда человек все бы отдал, чтобы вернуть месяц жизни, а отказ от курения ‒ это отличный способ продлить себе жизнь.

Как попасть в школу для желающих бросить курить?

Например, в рамках диспансеризации населения проводится профилактическое консультирование по поводу отказа от курения, при необходимости пациенты направляются в школы для желающих бросить курить. Записаться можно и напрямую ‒ для этого необходимо позвонить по телефону в Екатеринбурге: +7(343)-371-15-45. Занятия проводятся по вечерам в Свердловском областном центре медицинской профилактики по адресу: Карла Либкнехта, 8Б.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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