Минздрав предложил дополнительно ужесточить меры по борьбе с курением

В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о значительном увеличении размера штрафа за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что с инициативой поднять штраф выступили депутаты Ленинградского законодательного собрания.

Как пишет издание, по мнению народных избранников, штраф следует повысить в десять раз. На сегодняшний день наказание за данное правонарушение составляет 5 тыс. рублей для физических лиц и 50 тыс. рублей – для юридических.

Как писал «Новый День», в середине октября Минздрав выступил с инициативой обезличить сигаретные пачки. По замыслу ведомства, следует отказаться от использования логотипов, а марки необходимо указывать единым шрифтом. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, эти предложения войдут в комплекс мер по борьбе с курением. Год назад Скворцова сообщала, что на рассмотрение в российское правительство была внесена новая антитабачная концепция до 2022 года.

Скворцова рассказала, что еще недавно РФ была в числе самых курящих стран, однако с принятием антитабачного законодательства потребление табака удалось снизить более чем на 20%. Впрочем, подчеркнула министр, останавливаться на достигнутом нельзя, потому главной задачей на сегодня является «последовательная денормализация» курения.

Глава ведомства напомнила, что введение обезличенных пачек сигарет оказалось эффективным в ряде стран. «Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», – добавила министр.

В качестве еще одной меры по борьбе с курением Скворцова назвала ужесточение правил использования электронных сигарет, которых хотят приравнять к табачной продукции. В частности, она отметила, что курение электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению сигарет обычных и этого допускать нельзя.

Она заявила со ссылкой на результаты исследования, что электронные сигареты привлекают несовершеннолетних и молодежь. В итоге возрастает риск приобщения молодых к обычному курению. «Этого допускать нельзя. Дети должны расти здоровыми, для этого мы примем все необходимые меры», – пообещала Скворцова, добавив, что позиция Минздрава о регулировании рынка электронных сигарет так же, как и обычных, поддержана правительством и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.18

«Финансовый» вице-мэр Екатеринбурга стал замминистра экономики. / Алапаевцы в соцсетях собирают деньги на похороны жестоко убитого земляка. / В карманах керченского убийцы нашли флешку, напичканную инструкциями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»